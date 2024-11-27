Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 27 ноября 2024Наука и техника

Производители игровых консолей достигли потолка

Bloomberg: игровые консоли достигли потолка, разницы между поколениями нет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Kosolapov / Shutterstock / Fotodom  

Производство более мощных консолей не имеет смысла, так как технический прогресс достиг своего «потолка». Об этом заявили колумнисты в статье для Bloomberg.

По словам специалистов Сесилии Д'Анастасио, Такаши Мочизуки и Дины Басс, человеческий глаз не видит разницы между разрешениями 4K и 8K. Авторы считают, что производители игровых устройств, которые ежегодно «вкачивают» деньги в повышение производительности, занимаются «пустым» делом.

Директор по исследованиям и аналитике в Niko Partners Дэниел Ахмад заявил, что новая консоль PlayStation 5 Pro позволяет геймерам «увидеть реалистичный блеск своего металлического меча и испытать плавные боевые действия с размахиванием оружия». Однако эксперт считает, что между поколениями приставок становится все сложнее увидеть различия. При этом из-за дорогих комплектующих те же Sony и Microsoft не могут снизить цены на свои консоли, которые вышли четыре года назад.

В качестве обратного примера авторы материала привели японскую Nintendo, которая не гонится за высокой производительностью своих приставок, а делает упор на играх. Недавно топ-менеджер компании Ко Сиота заявил, что «большие бюджеты необязательно подразумевают лучшие идеи».

Материалы по теме:
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R. Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
12 июля 2021
«Это крайне мрачный мир» Бесконечные смерти, страдания и боль. Какой вышла игра Elden Ring?
«Это крайне мрачный мир»Бесконечные смерти, страдания и боль. Какой вышла игра Elden Ring?
8 марта 2022

Судя по всему, Microsoft также стала обращать больше внимания на контент. В конце ноября в компании заявили, что для качественной игры необязательно иметь консоль, так как можно транслировать игры на смартфон или другое устройство.

В заключение авторы подытожили, что есть технологии, которые действительно обеспечивают лучший игровой опыт. Однако для очередного прорыва производителям консолей потребуются более продвинутые процессоры.

Ранее стало известно, что игру S.T.A.L.K.E.R. 2 не смогли запустить в стабильном режиме на MacBook Pro с самым мощным процессором Apple. В том числе на неполадки с производительностью жаловались и обладатели мощных ПК с Windows.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      Токаев назвал Казахстан союзником России

      В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

      Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

      Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

      Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

      Цены на один вид жилья в России поднимутся в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше