Производители игровых консолей достигли потолка

Bloomberg: игровые консоли достигли потолка, разницы между поколениями нет

Производство более мощных консолей не имеет смысла, так как технический прогресс достиг своего «потолка». Об этом заявили колумнисты в статье для Bloomberg.

По словам специалистов Сесилии Д'Анастасио, Такаши Мочизуки и Дины Басс, человеческий глаз не видит разницы между разрешениями 4K и 8K. Авторы считают, что производители игровых устройств, которые ежегодно «вкачивают» деньги в повышение производительности, занимаются «пустым» делом.

Директор по исследованиям и аналитике в Niko Partners Дэниел Ахмад заявил, что новая консоль PlayStation 5 Pro позволяет геймерам «увидеть реалистичный блеск своего металлического меча и испытать плавные боевые действия с размахиванием оружия». Однако эксперт считает, что между поколениями приставок становится все сложнее увидеть различия. При этом из-за дорогих комплектующих те же Sony и Microsoft не могут снизить цены на свои консоли, которые вышли четыре года назад.

В качестве обратного примера авторы материала привели японскую Nintendo, которая не гонится за высокой производительностью своих приставок, а делает упор на играх. Недавно топ-менеджер компании Ко Сиота заявил, что «большие бюджеты необязательно подразумевают лучшие идеи».

Судя по всему, Microsoft также стала обращать больше внимания на контент. В конце ноября в компании заявили, что для качественной игры необязательно иметь консоль, так как можно транслировать игры на смартфон или другое устройство.

В заключение авторы подытожили, что есть технологии, которые действительно обеспечивают лучший игровой опыт. Однако для очередного прорыва производителям консолей потребуются более продвинутые процессоры.

Ранее стало известно, что игру S.T.A.L.K.E.R. 2 не смогли запустить в стабильном режиме на MacBook Pro с самым мощным процессором Apple. В том числе на неполадки с производительностью жаловались и обладатели мощных ПК с Windows.