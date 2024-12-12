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13:24, 12 декабря 2024Бывший СССР

В Азербайджане вновь потребовали от Армении изменения конституции

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку ждет от Еревана изменения конституции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости / МИД РФ

Баку ждет от Еревана решительных шагов по изменению конституции ради заключения мирного договора. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, пишет РИА Новости.

«В конституции Армении содержатся территориальные претензии к нашей стране. Мы ждем от Армении решительных шагов в этом вопросе», — заявил дипломат.

Он пояснил, что территориальные претензии Еревана к Баку содержатся в преамбуле Основного документа Армении.

Ранее в Азербайджане заявили о наличии у Армении французского оружия. По словам помощника президента республики Ильхама Алиева Хикмета Гаджиева, это оружие является чрезвычайно разрушительным и может быть использовано Ереваном для агрессии.

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