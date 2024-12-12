В Белом доме отказались препираться с Трампом из-за Байдена

Белый дом отказался комментировать слова Трампа о решении Байдена бить вглубь РФ

Белый дом отказался комментировать критику избранного президента США Дональда Трампа в адрес действующего главы государства Джо Байдена из-за решения по ударам вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь вступать в препирательства с избранным президентом по поводу того, что он говорит в медиапространстве», — заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он подчеркнул, что политика Байдена заключается в том, чтобы сделать все возможное для помощи властям Украины в защите своей страны.

Ранее Трамп назвал глупым решение президента Украины Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием, так как оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Он предупредил, что подобные действия со стороны Киева могут привести к серьезной эскалации конфликта.

В ноябре Байден впервые разрешил Украине применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.