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23:11, 12 декабря 2024Мир

В Белом доме отказались препираться с Трампом из-за Байдена

Белый дом отказался комментировать слова Трампа о решении Байдена бить вглубь РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Белый дом отказался комментировать критику избранного президента США Дональда Трампа в адрес действующего главы государства Джо Байдена из-за решения по ударам вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь вступать в препирательства с избранным президентом по поводу того, что он говорит в медиапространстве», — заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Он подчеркнул, что политика Байдена заключается в том, чтобы сделать все возможное для помощи властям Украины в защите своей страны.

Ранее Трамп назвал глупым решение президента Украины Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием, так как оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Он предупредил, что подобные действия со стороны Киева могут привести к серьезной эскалации конфликта.

В ноябре Байден впервые разрешил Украине применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

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