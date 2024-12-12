Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:28, 12 декабря 2024Россия

В Госдуму внесли законопроект о «сталкинге»

В Госдуму внесли доработанный законопроект о «сталкинге»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: DiTD / Shutterstock / Fotodom

В Государственную Думу внесли доработанный законопроект о противодействии «сталкингу». Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили депутаты из партии «Новые люди».

В документе предлагается закрепить законодательно понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования».

Помимо того, в проекте предлагается дополнить административный кодекс новой статьей, которая будет устанавливать ответственность за преследование.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости внедрения в России практики судебных запретов на приближение для защиты жертв преследования. При этом она подчеркнула, что инициативы в этом направлении широко обсуждаются как в обществе, так и в политических кругах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума рассмотрела законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Что решили депутаты?

      Спортсменка года снялась в спущенных брюках для обложки журнала

      Губернатор описал снижение рождаемости в России одной фразой

      Госдума увеличила штраф за проезд под запрещающий движение грузовиков знак

      В Госдуме объяснили отклонение законопроекта о выходном 31 декабря

      В российском городе мужчина жестоко расправился с пенсионером

      Дзюба назвал самое счастливое событие года

      В Госдуму внесли законопроект о «сталкинге»

      Генсек НАТО оспорил повышение напряженности в мире из-за альянса

      Раскрыт неожиданный способ замедлить старение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше