В Госдуму внесли законопроект о «сталкинге»

В Государственную Думу внесли доработанный законопроект о противодействии «сталкингу». Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторами проекта выступили депутаты из партии «Новые люди».
В документе предлагается закрепить законодательно понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования».
Помимо того, в проекте предлагается дополнить административный кодекс новой статьей, которая будет устанавливать ответственность за преследование.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости внедрения в России практики судебных запретов на приближение для защиты жертв преследования. При этом она подчеркнула, что инициативы в этом направлении широко обсуждаются как в обществе, так и в политических кругах.