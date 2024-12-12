В Госдуму внесли законопроект о «сталкинге»

В Госдуму внесли доработанный законопроект о «сталкинге»

В Государственную Думу внесли доработанный законопроект о противодействии «сталкингу». Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами проекта выступили депутаты из партии «Новые люди».

В документе предлагается закрепить законодательно понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «преследовать» и «жертва преследования».

Помимо того, в проекте предлагается дополнить административный кодекс новой статьей, которая будет устанавливать ответственность за преследование.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости внедрения в России практики судебных запретов на приближение для защиты жертв преследования. При этом она подчеркнула, что инициативы в этом направлении широко обсуждаются как в обществе, так и в политических кругах.