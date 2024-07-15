В России заявили о необходимости внедрения практики судебных запретов на приближение

Бессараб высказалась за внедрение в РФ практики судебных запретов на приближение

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о необходимости внедрения в России практики судебных запретов на приближение для защиты жертв преследования. В пользу данной идеи депутат высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о планах группы депутатов внести в Думу проект закона для борьбы со сталкингом. Согласно инициативе, злоумышленники, которые систематически пытаются причинить преследуемому нравственные страдания путем общения при его явном несогласии, причиняют ему беспокойство с помощью большого количества сообщений, а также злоупотребляют распространением информации о нем или о его родственниках, могут получить предупреждение или административный штраф в размере двух тысяч рублей, либо три тысячи рублей в тех случаях, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

«Сегодня наш Уголовный кодекс, наш Кодекс об административных правонарушениях имеют весь спектр статей, который позволяет суду принимать те или иные решения. Другое дело в том, что мы уже достаточно долго говорим о судебном запрете», — заявила парламентарий.

Из этой ситуации необходимо находить выход. Как показывает судебная практика в других странах, судебный запрет имеет положительный эффект для предотвращения преступлений. А сталкинг должен расцениваться, прежде всего исходя из целей сталкера: если преследование и сбор информации осуществляются для причинения вреда, то это нужно оценивать соответствующим образом. Нужно доказывать наличие этой цели Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом она подчеркнула, что инициативы в этом направлении широко обсуждаются как в обществе, так и в политических кругах. «Рассматривать это нужно, предусмотреть законодательные нормы, безусловно, нужно, но исходя из целей [преследователя]: любое ограничение свободы человека должно быть предотвращено. Для этого необходимо, конечно, хотя бы ввести судебный запрет на приближение. Если человек продолжает сталкинг, нужно принимать более серьезные меры», — заключила собеседница «Ленты.ру».

В феврале «Лента.ру» писала материал о женщинах, которые столкнулись с преследованием. Героини материала рассказывали, что сам по себе сталкинг не является в России преступлением, и женщины против него беззащитны — «запрет определенных действий» могут назначить только по суду, но до суда дела сталкеров не доходят.