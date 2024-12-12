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14:38, 12 декабря 2024Россия

В Кремле высказались о переговорах по Украине

Песков напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию ситуации на Украине, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года», — напомнил пресс-секретарь президента.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала попытку начать переговоры по Украине в 2025 году. По ее словам, Россия не пойдет на переговоры по Украине в случае, если их итогом станут соглашения «непонятного статуса». Кроме того, Москва не согласится и на заморозку конфликта, так как заинтересована в долгосрочной безопасности в регионе.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже прошли еще несколько раундов переговоров в онлайн-формате, после чего они прекратились. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

ЖЗЛ
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