В Кремле высказались о переговорах по Украине

Песков напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров по Украине

Россия не отказывалась от переговоров по урегулированию ситуации на Украине, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года», — напомнил пресс-секретарь президента.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко спрогнозировала попытку начать переговоры по Украине в 2025 году. По ее словам, Россия не пойдет на переговоры по Украине в случае, если их итогом станут соглашения «непонятного статуса». Кроме того, Москва не согласится и на заморозку конфликта, так как заинтересована в долгосрочной безопасности в регионе.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже прошли еще несколько раундов переговоров в онлайн-формате, после чего они прекратились. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.