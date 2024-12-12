В Кремле заявили о продолжении консультаций по установлению мира на Украине

Песков: Россия поддерживает усилия Орбана по мирному урегулированию на Украине

Россия рассчитывает на продолжение консультаций по установлению мира на Украине и поддерживает усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что консультации по установлению мира на Украине будут продолжены. Россия полностью поддерживает усилия венгерского премьер-министра Орбана, которые направлены на поиск урегулирования конфликта, а также решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными», — отметил представитель Кремля.

Ранее Орбан созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Политики в течение часа обсуждали конфликт на Украине. Венгерский премьер, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».

Также Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг эту инициативу.