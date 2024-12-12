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22:46, 12 декабря 2024Россия

В Курской области рассказали о радиационной обстановке

В Курской области не фиксировали всплесков радиобиологической опасности
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Friso Gentsch / Globallookpress

Врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий рассказал о радиационной обстановке на территории региона. По его словам, всплесков радиобиологической опасности в области не фиксировали. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в городе Курчатов находится медсанчасть, в которой имеются две бригады радиационной безопасности. Они регулярно проверяют воздух и содержание в нем радиоактивных веществ.

«За все время никаких всплесков радиобиологической опасности у нас не было», — указал Белостоцкий.

Ранее в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, положение в регионе будет обязательно нормализовано, а после этого потребуется восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.

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