Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:40, 12 декабря 2024Экономика

В российском поселке пожаловались на регулярные фекальные потопы

В поселке в ХМАО пожаловались на регулярные фекальные потопы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Gatot Adri / Shutterstock / Fotodom  

В поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пожаловались на то, что один из жилых многоквартирных домов регулярно затапливает фекалиями. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном на улице Некрасова. Потопы в подвале, по словам жильцов, из-за забитого трубопровода случаются каждый месяц. «В подъезде и квартирах стоит запах канализации. С периодичностью в месяц полностью затапливается подвал!» — посетовали собственники.

В свою очередь, директор управляющей компании дома по имени Наталья назвала причиной заливов сточными водами проблему с забитой трассой трубопровода — именно из-за этого грязная вода, заявила она, возвращается назад в дом. «Мы каждый раз проводим санобработку, но это же ненормально, причем это не дешевое удовольствие. За водоотведение из домов отвечает МУП "УТВиВ №1" (предприятие, управляющее тепловодоснабжением и водоотведением в Сургутском районе), но они утверждают, что мы сами себя топим», — добавила директор УК.

Ранее в декабре стало известно, что в Челябинске подвал здания Росреестра залило канализационными стоками.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Ведущая газета США отказалась публиковать фото убийцы миллионера по одной причине

      Россиянам раскрыли способ защиты от мигрени

      В Москве начали восстанавливать сталинские высотки

      Настасья Самбурская запустила бренд одежды с платьями за десятки тысяч рублей

      Бывший полковник СБУ задался вопросом о смысле войны за Украину

      Нацбанк Украины повысил процентную ставку

      Steam разрешил откладывать обновления игр

      В российском поселке пожаловались на регулярные фекальные потопы

      Россиянам перечислили критерии выбора сладких подарков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше