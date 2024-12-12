В российском поселке пожаловались на регулярные фекальные потопы

В поселке в ХМАО пожаловались на регулярные фекальные потопы

В поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пожаловались на то, что один из жилых многоквартирных домов регулярно затапливает фекалиями. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание URA.RU.

Речь идет о доме, расположенном на улице Некрасова. Потопы в подвале, по словам жильцов, из-за забитого трубопровода случаются каждый месяц. «В подъезде и квартирах стоит запах канализации. С периодичностью в месяц полностью затапливается подвал!» — посетовали собственники.

В свою очередь, директор управляющей компании дома по имени Наталья назвала причиной заливов сточными водами проблему с забитой трассой трубопровода — именно из-за этого грязная вода, заявила она, возвращается назад в дом. «Мы каждый раз проводим санобработку, но это же ненормально, причем это не дешевое удовольствие. За водоотведение из домов отвечает МУП "УТВиВ №1" (предприятие, управляющее тепловодоснабжением и водоотведением в Сургутском районе), но они утверждают, что мы сами себя топим», — добавила директор УК.

Ранее в декабре стало известно, что в Челябинске подвал здания Росреестра залило канализационными стоками.