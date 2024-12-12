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13:02, 12 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе полицейские задержали двух иностранцев с оружием и шпионским набором

В ЯНАО полицейские задержали двух иностранцев с оружием и шпионским набором
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сотрудники полиции задержали двух иностранцев с оружием и шпионским набором. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудники полиции в Ноябрьске задержали двоих братьев — 39-летнего Некруза и 37-летнего Шахрата, граждан Таджикистана, которые получили вид на жительство в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). При обыске у них обнаружили более сотни патронов, порох, устройство для съема ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также накладную лысину и набор линз для смены цвета глаз.

На допросе они рассказали, что один из них охотник, а второй просто увлекается оружием. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двоих россиян за кражу оружия с патронами.

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