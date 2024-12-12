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06:18, 12 декабря 2024Мир

В США назвали возможного временного директора ФБР в случае отставки действующего

WP: временным директором ФБР может стать замглавы ведомства Эббейт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

В случае отставки действующего директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рэя временно занять пост главы ведомства может его нынешний заместитель Пол Эббейт, сообщило издание Washington Post (WP).

«Если директор ФБР уходит в отставку или его увольняют, то заместитель директора бюро обычно берет на себя обязанности, пока постоянный директор ждет утверждения сенатом», — отметила газета, назвав Эббейта уважаемым ветераном ФБР.

При этом отмечается, что он вскоре может уйти на пенсию и неизвестно, останется ли он работать в бюро после отставки Рэя, который заявил о намерении покинуть пост главы бюро до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что будущий директор ФБР США Кэш Пател, назначенный Трампом, хочет провести расследование против президента Украины Владимира Зеленского. Чиновник планирует выяснить, как использовались Киевом средства американских налогоплательщиков. В частности, «не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада», чтобы получать новые транши из Вашингтона.

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