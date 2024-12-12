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04:02, 12 декабря 2024Мир

Назначенный Трампом глава ФБР захотел провести расследование против Зеленского

Назначенный Трампом глава ФБР Пател проведет расследование против Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Будущий директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом, хочет провести расследование против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в подкасте Kash's Corner.

Чиновник планирует выяснить, как использовались Киевом средства американских налогоплательщиков. В частности, «не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада», чтобы получать новые транши из Вашингтона.

Пател считает, что Зеленский предоставлял ложную информацию об обстрелах Польши. Политик обвинял Россию в том, что ее ракета залетела на территорию страны НАТО, хотя в дальнейшем выяснилось, что это был украинский боеприпас, напомнил будущий глава ФБР.

«То, что он [Зеленский] сделал, когда заявил о той ракетной атаке, привело к тому, что мы просто не можем иметь полное доверие, давая лидеру миллиарды долларов и позволять ему говорить, мол, я не обязан отчитываться перед вами, куда делись деньги», — подчеркнул Пател.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела и призвала американцев «запасаться попкорном». До этого Пател занимал пост начальника штаба министра обороны, также был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа.

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