Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 12 декабря 2024Мир

В США признали бесполезность передачи танков Abrams для ВСУ

Советник Байдена Салливан: танки M1A1 Abrams оказались бесполезны для ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американские танки M1A1 Abrams, которые были отправлены США Киеву весной этого года, оказались бесполезны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за их характеристик и частичной укомплектованности самих машин. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан, сообщает журнал Military Watch Magazine.

«[9 месяцев назад] мы отправили танки Abrams на Украину... Эти танки на самом деле оказались укомплектованы не полностью, да и в целом это не самая полезная часть техники для них в этой борьбе», — признал он, отметив, что танки не оказали желаемого эффекта на театре военных действий против России.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата российскими военными танков Abrams. Военные трофеи могут повлиять на ход спецоперации (СВО), поскольку РФ сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после их изучения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новый глава ФБР решил начать расследование против Зеленского. Он хочет знать, куда шли деньги налогоплательщиков США

      Звезда OnlyFans рассказала о самых странных запросах подписчиков

      На российском спутнике размером со спичечный коробок развернут панель управления серверами

      Россиянка побывала на Кубе и описала местных женщин словами «королевы при любой погоде»

      Участника штурма Капитолия посадят на полгода за попытку отправиться на СВО

      Цена сладких подарков на Новый год взлетела

      Российский губернатор ответил на появившуюся информацию о скорой отставке

      Группа бойцов ВСУ под Великой Новоселкой вместо контратаки сдалась в плен

      Госдолг России заметно вырос

      В США признали бесполезность передачи танков Abrams для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше