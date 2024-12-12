В США признали бесполезность передачи танков Abrams для ВСУ

Советник Байдена Салливан: танки M1A1 Abrams оказались бесполезны для ВСУ

Американские танки M1A1 Abrams, которые были отправлены США Киеву весной этого года, оказались бесполезны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за их характеристик и частичной укомплектованности самих машин. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан, сообщает журнал Military Watch Magazine.

«[9 месяцев назад] мы отправили танки Abrams на Украину... Эти танки на самом деле оказались укомплектованы не полностью, да и в целом это не самая полезная часть техники для них в этой борьбе», — признал он, отметив, что танки не оказали желаемого эффекта на театре военных действий против России.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата российскими военными танков Abrams. Военные трофеи могут повлиять на ход спецоперации (СВО), поскольку РФ сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после их изучения.