В США рассказали о напугавшем Вашингтон советском «Бизоне»

TNI: советский стратегический бомбардировщик М-4 напугал военное руководство США

Советский стратегический бомбардировщик М-4 (по кодификации НАТО: «Bison-А»), который укрепил позиции СССР в гонке вооружений, напугал военное руководство США. О возможностях самолета рассказал обозреватель Thе National Interest (TNI) Кристиан Орр.

«Спустя несколько лет после появления "Булла" (Bull — обозначение самолета Ту-4) русские разработали еще один бомбардировщик "-4", который по-настоящему напугал американский военный и политический истеблишмент: мясищевский М-4», — пишет автор.

Первый полет М-4 состоялся в 1953 году, а через два года он поступил на вооружение. Самолет получил четыре турбореактивных двигателя, которые обеспечивали максимальную скорость до 947 километров в час. «Бизон» мог нести различные бомбы и ракеты. М-4 не принимали участие в боевых действиях, а позже бомбардировщики переоборудовали в самолеты-заправщики M-4-II, которые стояли на вооружении до 1993 года.

В ноябре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что совершенствование стратегического ракетоносца Ту-95МСМ продолжится с учетом опыта применения самолетов этого типа в ходе специальной военной операции.