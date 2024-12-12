В Госдуме объяснили отклонение законопроекта о выходном 31 декабря

Депутат Бессараб: спешки в утверждении 31 декабря выходным днем нет

Спешки в утверждении 31 декабря выходным днем нет, потому что правительство всегда старается сделать предновогодний день нерабочим, сделав соответствующую замену, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснила отклонение законопроекта о выходном 31 декабря.

На первом этапе отклонили из-за отрицательного отзыва правительства. Вместе с тем правительство всегда старается 31 декабря поставить нерабочим днем, сделав соответствующую замену Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«У нас были разные предложения. Были предложения сократить новогодние каникулы, добавив на так называемые весенние праздники для посадки огородов и прочего. Но мы убеждали наших оппонентов в том, что далеко не в каждом регионе можно сажать картошку 1 мая, потому что у кого-то еще снег не сходит. А вот большие новогодние каникулы — это как раз то, что любят люди», — рассказала Бессараб.

Депутат отметила, что, как правило, 8 января — это выходной день. По ее словам, это удобно, потому что россияне отмечают Рождество.

«Многие проводят в ожидании Рождества бессонную ночь, и 8 числа есть возможность отоспаться. Если мы сдвинем этот график, то придется каникулы сдвигать до 7 января», — добавила она.

Какой-то спешки в этом вопросе (утверждении 31 декабря выходным днем — прим. «Ленты.ру») нет Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По мнению Бессараб, нынешнее отклонение законопроекта о выходном 31 декабря не окончательное, и вопрос будет еще не единожды подниматься.

12 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении и отклонила законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Документ предлагал добавить последний день года в перечень нерабочих праздничных дней, а также исключить из положенных дней отдыха 8 января, сохранив общее число выходных.

Ранее гражданам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 23 по 29 декабря. Шестидневка должна «компенсировать» последующие выходные. Так, выходной с субботы сдвинется на понедельник, 30 декабря. 31 декабря в 2024 году официально будет нерабочим днем. Таким образом, новогодние каникулы у россиян начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.