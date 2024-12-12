В Госдуме объяснили отклонение законопроекта о выходном 31 декабря

Спешки в утверждении 31 декабря выходным днем нет, потому что правительство всегда старается сделать предновогодний день нерабочим, сделав соответствующую замену, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснила отклонение законопроекта о выходном 31 декабря.
На первом этапе отклонили из-за отрицательного отзыва правительства. Вместе с тем правительство всегда старается 31 декабря поставить нерабочим днем, сделав соответствующую замену
«У нас были разные предложения. Были предложения сократить новогодние каникулы, добавив на так называемые весенние праздники для посадки огородов и прочего. Но мы убеждали наших оппонентов в том, что далеко не в каждом регионе можно сажать картошку 1 мая, потому что у кого-то еще снег не сходит. А вот большие новогодние каникулы — это как раз то, что любят люди», — рассказала Бессараб.
Депутат отметила, что, как правило, 8 января — это выходной день. По ее словам, это удобно, потому что россияне отмечают Рождество.
«Многие проводят в ожидании Рождества бессонную ночь, и 8 числа есть возможность отоспаться. Если мы сдвинем этот график, то придется каникулы сдвигать до 7 января», — добавила она.
Какой-то спешки в этом вопросе (утверждении 31 декабря выходным днем — прим. «Ленты.ру») нет
По мнению Бессараб, нынешнее отклонение законопроекта о выходном 31 декабря не окончательное, и вопрос будет еще не единожды подниматься.
12 декабря Госдума рассмотрела в первом чтении и отклонила законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Документ предлагал добавить последний день года в перечень нерабочих праздничных дней, а также исключить из положенных дней отдыха 8 января, сохранив общее число выходных.
Ранее гражданам напомнили о шестидневной рабочей неделе с 23 по 29 декабря. Шестидневка должна «компенсировать» последующие выходные. Так, выходной с субботы сдвинется на понедельник, 30 декабря. 31 декабря в 2024 году официально будет нерабочим днем. Таким образом, новогодние каникулы у россиян начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.