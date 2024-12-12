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11:27, 12 декабря 2024Мир

Захарова отреагировала на слова спецпредставителя ОБСЕ о принятии Украины в ЕС и НАТО

Захарова: слова спецпредставителя ОБСЕ Мареша углубляют раскол в Европе
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Слова спецпредставителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петра Мареша о работе над принятием Киева в НАТО и Европейский союз (ЕС) лишь углубляют раскол в Европе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

«Этот квази-представитель ОБСЕ занимается не гармонизацией отношений стран-участниц Организации, а углублением раскола на европейском пространстве и игрой в пользу милитаристских блоковых структур, куда не входит и половина государств-членов ОБСЕ», — рассказала дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что ОБСЕ превратилась из организации, работавшей над диалогом между странами Европы, в структуру, игнорирующую интересы России и Белоруссии.

Ранее спецпредставитель председательства ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил, что собирается готовить Киев к дальнейшему членству в Евросоюзе и НАТО. При этом политик добавил, что в его компетенции не будет входить вопрос военной помощи Украине.

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