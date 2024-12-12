Женщина застала мужа с любовницей в машине и запрыгнула на нее на ходу

В Бразилии женщина поймала мужа с любовницей и запрыгнула на его машину на ходу

В Бразилии прохожий снял на камеру мобильного телефона, как женщина на ходу запрыгнула на подножку пикапа мужа и попыталась выбить стекло водительской двери. Ролик публикует What's the Jam.

Инцидент произошел в городе Белен, штат Пара, 6 декабря. На кадрах видно, как женщина, стоящая на подножке движущейся машины, кричит, бьет кулаком в стекло и пытается сломать зеркало. Позже выяснилось, что негодующая бразильянка была женой водителя. Она застала мужчину с любовницей, проследила за ними и закатила скандал. Когда пойманный на измене муж попытался скрыться, она бросилась на машину, чтобы остановить его.

Ставшие очевидцами семейных разборок прохожие вызвали полицию. Как сообщили местные СМИ, позже мужчина остановил машину, а обманутая жена набросилась на него с кулаками. Свару разнял проезжавший мимо мотоциклист. Вмешивалась ли в ситуацию полиция, неизвестно.

Ранее в Таиланде арестовали жительницу провинции Сонгкхла, которая ослепила любовницу мужа кислотой и девять лет успешно скрывалась от следствия. В 2015 году женщина узнала о романе супруга на стороне и набросилась на соперницу на улице.