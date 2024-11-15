Женщина ослепила любовницу мужа кислотой и скрывалась девять лет

В Таиланде задержали женщину, которая облила любовницу мужа кислотой в 2015 году

В Таиланде задержали жительницу провинции Сонгкхла, которая ослепила любовницу мужа кислотой и девять лет успешно скрывалась от полиции на родине. Об этом сообщает The Thaiger.

59-летнюю Ницату арестовали в округе Хатъяй 12 ноября. Женщину обвиняют в покушении на жизнь человека. В 2015 году муж тайки — швед по имени Роув — был один на отдыхе во Вьетнаме и завел там роман с женщиной. Позже он пригласил любовницу в Таиланд, где они поселились в отеле в провинции Пхаттхалунг.

Однако к тому времени Ницата знала об измене мужа. Она явилась к гостинице, устроила скандал, а затем облила вьетнамку кислотой, которую купила в ближайшем магазине. Пострадавшая получила тяжелые ожоги по всему телу и ослепла на оба глаза.

Ницате удалось сбежать с места преступления и девять лет скрываться от полиции. Поймать ее удалось агентам Центрального бюро расследований Таиланда. В данный момент женщина дожидается суда в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, женщина расправилась с бойфрендом, оставив его в чемодане без доступа воздуха. Мужчина забрался в чемодан во время игры в прятки.