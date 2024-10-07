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19:00, 7 октября 2024Из жизни

Женщина расправилась с бойфрендом во время игры в прятки

В США мужчина задохнулся в чемодане для косметики своей возлюбленной

Фото: Orange County Sheriff's Office

В штате Флорида, США, женщина расправилась с бойфрендом, оставив его в чемодане без воздуха, и попала под суд. Об этом сообщает Court TV.

Останки 42-летнего Хорхе Торреса-младшего нашли в чемодане для косметики в феврале 2020 года. Подозрения тут же пали на его возлюбленную — 46-летнюю Сару Бун. На допросе она заявила, что Торреса-младшего не стало из-за несчастного случая во время их пьяной игры в прятки. По ее словам, она закрыла его в чемодане ради шутки, после чего ушла спать, думая, что мужчина выберется сам. Утром она обнаружила его без признаков жизни.

Через некоторое время в руки полиции попало видео, снятое Бун. На нем мужчина мечется внутри большой сумки и кричит: «Я не могу дышать». Адвокаты Бун подали в суд ходатайство с просьбой не учитывать результаты допроса женщины. Они уверяют, что полицейские нарушили правила проведения допроса и разговаривали с Бун, находившейся в уязвимом эмоциональном положении, поэтому она дала неверные показания.

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«Я беспокоилась о своих собаках. Я волновалась за сына. Я была в шоке. Я была травмирована ситуацией и пыталась сосредоточиться на том, что происходило в моем доме», — заявила женщина. Согласно версии адвокатов, она расправилась с бойфрендом в рамках самообороны: он ее избивал и изменял ей.

Отмечается, что Бун попросила разрешить ей сделать профессиональные прическу и макияж для судебного разбирательства, однако ей отказали. Если женщину признают виновной, ей будет грозить пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что мужчина из Индии напал на жену из-за того, что она уличила его в неверности. Он плеснул в нее кислоту, поскольку она решила с ним развестись.

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      Юлия Юткина
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