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13:58, 1 октября 2024Из жизни

Муж плеснул в жену кислотой из-за желания с ним развестись

В Индии мужчина плеснул кислотой в жену после того, как она раскрыла его измену

Фото: Sudarshan Jha / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из Индии напал на жену из-за того, что она уличила его в неверности. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в городе Мумбаи. 27-летняя женщина, которая вышла замуж в 2019 году, случайно раскрыла измену мужа, а также выяснила, что он потерял работу и пристрастился к наркотикам. Женщина переехала к матери и выразила желание развестись с 34-летним мужчиной.

Через три месяца мужчина ночью приехал к дому тещи, влез в дом и плеснул в жену кислотой. Пострадавшая получила ожоги лица и другие травмы, ее госпитализировали. Преступник скрылся с места преступления, сейчас его ищет полиция. Ему предъявляют обвинения в ограблении, причинении вреда здоровью и проникновении со взломом.

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      Антонина Черташ
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