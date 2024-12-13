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15:34, 13 декабря 2024Россия

11-летнюю российскую школьницу нашли повисшей на канате в квартире

Ura.ru: в Екатеринбурге нашли 11-летнюю школьницу, повисшей на канате в квартире
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге нашли 11-летнюю школьницу, повисшей на канате в квартире на улице Павла Шаманова в Академическом районе. Об этом сообщил Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что несовершеннолетняя россиянка находилась в одной из комнат. Спасти девочку медикам не удалось.

На месте начали работу сотрудники правоохранительных органов. В свердловском управлении Следственного комитета России пока случившееся не комментировали.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге подросток перестал дышать после отдыха в гамаке. Он якобы слишком туго закрутил полотно у головы и не сумел выбраться.

Еще раньше в Нижневартовске подросток упал замертво в школьном туалете после употребления вейпа.

ЖЗЛ
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