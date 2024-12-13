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11:32, 13 декабря 2024Наука и техника

Google анонсировала новую операционную систему

Google представила Android XR для устройств виртуальной и дополненной реальности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Корпорация Google анонсировала операционную систему (ОС) Android XR. Об этом сообщается в блоге компании.

Представленная система предназначена для работы с устройствами альтернативной реальности — гарнитурами и очками. ОС будет интегрирована в гаджеты, которые используют технологии виртуальной и дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Android XR назвали открытой, унифицированной платформой для гаджетов нового поколения.

В компании отметили, что разрабатывали ОС совместно с Samsung и Qualcomm. Она поддерживает ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity, OpenXR и другие технологии. Первым устройством на базе Android XR окажется гарнитура смешанной реальности от Samsung, которая имеет предварительное название Project Moohan. Девайс поступит в продажу в 2025 году.

В Google пообещали, что все доступные в Google Play приложения для смартфонов и планшетов будут работать на девайсах под управлением Android XR. «Для разработчиков эта унифицированная платформа позволяет создавать опыт для широкого спектра устройств с использованием знакомых инструментов и фреймворков Android», — подчеркнули в корпорации.

В начале ноября авторы американского журнала Time назвали лучшие изобретения 2024 года. В список включили прозрачный телевизор LG Signature, складывающийся втрое смартфона Huawei Mate XT, наушники Apple AirPods Pro 2.

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