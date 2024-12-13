Армия США получила рюкзак для просмотра «радиоэлектронного следа»

Армия США получила комплексы TLS BCT для просмотра «радиоэлектронного следа»

Несколько бригад армии США получили носимые комплексы Terrestrial Layer System-Brigade Combat Team Manpack (TLS BCT), которые позволят подразделениям видеть «радиоэлектронный след», создаваемый противником и дружественными войсками. Об этом сообщает Defense News.

Армия отобрала три бригады для подготовки специалистов и проведения серии экспериментов в рамках подготовки к развертыванию TLS BCT. В дальнейшем размещаемые в рюкзаках системы получит каждое боевое подразделение армейских бригад. В течение следующих трех лет планируют ежемесячно поставлять оборудование для двух боевых групп.

Комплекс TLS BCT способен анализировать радиочастоты, обнаруживать местонахождение их источника, фиксировать радиоэлектронные атаки, а также визуализировать данные об электромагнитном спектре.

В сентябре стало известно, что компания «Сеть свободного сотрудничества» разработала носимый подавитель беспилотных летательных аппаратов «Атлас» в виде ранца. Изделие весом 16 килограммов может глушить сигналы в 10-12 каналах, а максимальный радиус подавления составляет 1,5 километра.