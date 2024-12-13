Бывшая жена комика Комиссаренко раскрыла способ вести роскошную жизнь и не работать

Бывшая жена стендап-комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова раскрыла способ вести роскошную жизнь и нигде не работать. Об этом она рассказала в интервью блогерше Татьяне Мингалимовой, доступном на YouTube.

Супруга Комиссаренко призналась, что сейчас у нее нет времени на заработок, поскольку она учится. При этом женщина уточнила, что ее обучение проходит в дорогостоящем учебном заведении Лос-Анджелеса. Помимо этого, она регулярно путешествует по Америке и передвигается на собственной машине.

По словам экс-жены юмориста, дополнительный доход она получает за счет удачных условий после развода.

«Меня никто не содержит. Я на данный момент не зарабатываю, потому что очень много учусь. Работаю много, но пока моя музыка не приносит того дохода, на который я могу жить в Лос-Анджелесе. Скажем так, у меня есть определенные деньги на моих счетах, на каких-то там криптовалютах… У меня был прекрасный муж. Это максимум, что я могу сказать по этому поводу», — заключила Шашкова.

Ранее бывшая жена Комиссаренко дала совет желающим пойти в вебкам девушкам. Также она рассказала, что ушла работать в сферу интимных услуг, потому что не верила в себя и не думала, что сможет освоить другую профессию.