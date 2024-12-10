Бывшая жена комика Комиссаренко дала совет желающим пойти в вебкам девушкам

Бывшая жена стендап-комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова, работавшая вебкам-моделью, дала совет девушкам, которые хотели бы построить карьеру в этой сфере. Свое мнение она озвучила в интервью блогерше Татьяне Мингалимовой, доступном на YouTube.

«Конечно, я бы сказала, не надо», — заявила Шашкова, обращаясь к девушкам, желающим работать в этой индустрии.

Бывшая супруга Комиссаренко также рассказала, что ушла работать в сферу интимных услуг, потому что не верила в себя и не думала, что сможет освоить другую профессию.

Ранее Шашкова рассказала о своем прошлом. Она подтвердила появившиеся в сети слухи о том, что она в прошлом работала вебкам-моделью.

В сентябре 2023 года стало известно, что Комиссаренко женился на Шашковой. Однако позднее пользователи сети наши откровенные фотографии девушки и узнали, что в прошлом она работа в сфере вебкама. Стендапер заявил, что узнал о прошлом жены только после свадьбы. Супруги развелись.