Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:06, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Бывшая жена комика Комиссаренко дала совет желающим пойти в вебкам девушкам

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Нежный редактор / YouTube

Бывшая жена стендап-комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова, работавшая вебкам-моделью, дала совет девушкам, которые хотели бы построить карьеру в этой сфере. Свое мнение она озвучила в интервью блогерше Татьяне Мингалимовой, доступном на YouTube.

«Конечно, я бы сказала, не надо», — заявила Шашкова, обращаясь к девушкам, желающим работать в этой индустрии.

Бывшая супруга Комиссаренко также рассказала, что ушла работать в сферу интимных услуг, потому что не верила в себя и не думала, что сможет освоить другую профессию.

Материалы по теме:
«Вы вообще в себе — такое показывать?» Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
«Вы вообще в себе — такое показывать?»Российское ТВ взялось перевоспитывать секс-работниц. Как это разъярило зрителей?
14 августа 2022
«Колхоз — это то, что нам нужно» Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
«Колхоз — это то, что нам нужно»Россиянка поработала вебкам-моделью и раскрыла детали. Что заставляет девушек раздеваться на камеру?
2 июня 2020

Ранее Шашкова рассказала о своем прошлом. Она подтвердила появившиеся в сети слухи о том, что она в прошлом работала вебкам-моделью.

В сентябре 2023 года стало известно, что Комиссаренко женился на Шашковой. Однако позднее пользователи сети наши откровенные фотографии девушки и узнали, что в прошлом она работа в сфере вебкама. Стендапер заявил, что узнал о прошлом жены только после свадьбы. Супруги развелись.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали единственный способ перехватить «Орешник». Как это возможно?

      Учредитель хостела в Москве получил пять лет за пожар с восемью сгоревшими жильцами

      Эндокринолог объяснила губительное влияние недосыпа на здоровье

      Жасмин раскрыла свое отношение к интимным фото

      Упавшее дерево раздавило туристов в лесу обезьян на Бали

      Александр Емельяненко устроился на работу

      Стилист Рогов назвал необходимую вещь на зиму

      Росгвардия задержала угрожавшего ножом в парикмахерской москвича

      Глава ХТШ призвал не бояться новых властей Сирии

      Белый дом прокомментировал пересмотр политики в отношении «Хайат Тахрир аш-Шам»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше