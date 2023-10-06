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15:59, 6 октября 2023Интернет и СМИ

Жена комика Комиссаренко высказалась о своем прошлом

Фото: @cam.woman

Жена известного белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова, которую пользователи сети ранее уличили в работе вебкам-моделью, прокомментировала скандал, связанный с ее карьерой в секс-индустрии. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Супруга юмориста подтвердила, что в прошлом была вебкам-моделью. По словам девушки, в этой индустрии она подрабатывала много лет назад, а ее карьера длилась несколько недель. При этом Шашкова заявила, что у нее не было необходимого воспитания и окружения, которое могло бы предостеречь ее от такой деятельности.

«Но я уже давно прошла тот возрастной период юношеского инфантилизма, когда хотелось откровенничать перед камерой. Воспитывала в себе лучшие качества и жила жизнь обычной женщины, которая хотела счастья, собаку, строила планы на будущее», — высказалась она.

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Жена комика также прокомментировала скандал со своим прошлым словами «произошло то, что произошло». В заключение она назвала работу в вебкам-сфере ошибкой и добавила, что простила себе ее.

Ранее знакомые Шашковой раскрыли подробности ее встречи с Комиссаренко. По их словам, девушка сама искала знакомства с комиком.

О том, что Комиссаренко женился, сообщалось 20 сентября. Его супруга опубликовала в сети фотографии свадьбы, на которых отметила комика. Вскоре после этого пользователи сети заявили, что в прошлом девушка работала вебкам-моделью. Они также выложили откровенные снимки, предположительно, с супругой Комиссаренко. Юморист, комментируя эти обсуждения, признался, что не был в курсе вебкам-прошлого жены и узнал о нем после свадьбы. При этом он не раскрыл, как намерен поступить в этой ситуации.

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    Олег Давыдов
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