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13:13, 13 декабря 2024Экономика

Назван единственный выход из решения Киева прекратить транзит газа из России в Европу

Юшков рассказал, что из решения Киева прекратить транзит газа РФ в ЕС есть выход
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oliver Dietze / Globallookpress.com

Единственный выход из решения Киева прекратить транзит российского газа в Европу — это перенести точку сдачи приемки топлива, например, на границу России и Украины, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Последний шанс, на что могут все рассчитывать: Украина всегда говорит, что не будет подписывать новый контракт и сохранять транзит с Газпромом, с Россией. Единственный выход из этой ситуации — это подписать дополнительное соглашение Газпрома с европейскими компаниями и перенести точку сдачи приемки газа, например, на российско-украинскую границу», — рассказал Юшков.

Таким образом, по словам аналитика, получится, что по территории Украины пойдет не российский газ, а топливо, принадлежащее европейским компаниям.

«Украина же не говорит, что она не хочет подписывать контракты с европейцами. Она уже эту схему опробовала на нефти. Но сами европейцы особо не проявляют инициативы к этому сценарию. Однако он единственно возможный теперь остается», — заключил Юшков.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что республика собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения. Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.

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