Израиль обвинили в попытках помешать Сирии достичь стабильности

Политик Сабра: Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности

Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности. Об этом заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра, сообщает ТАСС.

«Действия Израиля (...) не только нарушают нормы международного права, но и являются полноценным актом агрессии против суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказал он.

По словам политика, Дамаск не хочет войны ни с одной страной. Он также призвал Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств вмешаться, чтобы прекратить неоправданные атаки Израиля.

Ранее стало известно, что свержение бывшего президента Сирии Башара Асада спровоцировало гонку по поиску пропавшего химического оружия. Отмечается, что существует риск того, что химическое оружие может быть разграблено спекулянтами, конкурирующими повстанческими группировками или террористами.