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20:12, 13 декабря 2024Из жизни

Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

Кефир и творог признали самыми популярными русскими продуктами в мире
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Два привычных для россиян повседневных продукта — кефир и творог — признали самой популярной русской едой в мире. Рейтинг составили авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.

Дешевые кисломолочные продукты соседствуют в первой пятерке с деликатесами: икрой белуги, севрюги и русского осетра. Дальше в рейтинге расположились рыбы нельма, муксун и белый амур. Закрывают десятку икра сибирского осетра и икра стерляди. Также в рейтинг вошли калининградский марципан, картофель сорта «Банан» и помидора сорта «Веселая соседка».

Самыми популярными русскими блюдами эксперты гастрономического путеводителя назвали пироги, закуски, кашу, блины и пельмени. Всем, кто поедет в Россию, они рекомендуют обязательно попробовать шашлык, медовик, блины, сырники и икру белуги. А среди самых популярных русских напитков оказались водка, квас, самогон, сбитень и ерш.

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