Два дешевых повседневных продукта признали самой популярной русской едой в мире

Кефир и творог признали самыми популярными русскими продуктами в мире

Два привычных для россиян повседневных продукта — кефир и творог — признали самой популярной русской едой в мире. Рейтинг составили авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.

Дешевые кисломолочные продукты соседствуют в первой пятерке с деликатесами: икрой белуги, севрюги и русского осетра. Дальше в рейтинге расположились рыбы нельма, муксун и белый амур. Закрывают десятку икра сибирского осетра и икра стерляди. Также в рейтинг вошли калининградский марципан, картофель сорта «Банан» и помидора сорта «Веселая соседка».

Самыми популярными русскими блюдами эксперты гастрономического путеводителя назвали пироги, закуски, кашу, блины и пельмени. Всем, кто поедет в Россию, они рекомендуют обязательно попробовать шашлык, медовик, блины, сырники и икру белуги. А среди самых популярных русских напитков оказались водка, квас, самогон, сбитень и ерш.

Как и в 2023 году, холодец снова вошел в список из ста самых отвратительных блюд мира. Он занял 56-ю строчку и стал единственным русским блюдом в антирейтинге.

Ранее сообщалось, что тайский острый суп том-ям внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. По словам министра культуры Таиланда, суп демонстрирует любовь таиладского народа к природе, а также его физическое и психологическое здоровье.