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20:36, 13 декабря 2024Экономика

Хинштейн пригрозил отправить российских чиновников на расчистку улиц

Хинштейн пригрозил отправить курских чиновников чистить снег лопатами
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн возмутился состоянием дорог в городе. Своими размышлениями на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

«Я думал, что снег в декабре — это неожиданность только для Самары, но судя по транспортному коллапсу в Курске из-за нечищенных дорог, для курских коммунальщиков снег зимой также стал сюрпризом», — написал политик. Особое негодование Хинштейна вызвал отчет местной администрации о работе коммунальных служб. «Коллеги, не нужно пытаться скрыть то, что скрыть невозможно. Для кого эти отчеты?» — поинтересовался он, добавив, что уже поручил главе города мобилизовать ресурсы для приведения улиц в порядок. В частности, Хинштейн отметил дефицит дорожной техники в Курске.

Если ситуация с расчисткой дорог в городе не наладится, политик пригрозил отправить чиновников убирать снег самостоятельно. «Если нужно, чтобы чиновники сами вышли с лопатами, значит так и будет!» — заверил Хинштейн.

О том, что Александра Хинштейна назначили врио губернатора Курской области, стало известно 5 декабря. Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Прежде всего новый глава региона обратил внимание на темпы восстановления жилья после обстрелов. Увеличить скорость ремонтных работ он предложил «волшебным пенделем».

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