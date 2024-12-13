Названа главная тенденция на рынке смартфонов в 2025 году

Android Authority: в 2025-м на рынке появятся смартфоны с рекордной батареей

В 2025 году на рынке будет появляться больше смартфонов с аккумулятором рекордной емкости. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа обратили внимание на новый смартфон Realme Neo 7, который получил батарею емкостью 7000 миллиампер-часов. По словам специалистов, внедрение аккумулятора высокой емкости стало возможным благодаря прорыву в сегменте батарей.

В материале говорится, что производители ориентируются на потребителей, которые больше заинтересованы в высокой автономности смартфонов, чем в инструментах искусственного интеллекта (ИИ) и прочих нововведениях. На основе этой информации авторы назвали увеличение емкости батарей одним из главных трендов на рынке телефонов в 2025 году.

Также журналисты Android Authority заметили, что батареи большой емкости появятся и в доступных телефонах. По их оценке, подобные инновационные аккумуляторы смогут обеспечить два-три дня автономной работы, причем без увеличения габаритов и веса устройств.

В начале декабря известный инсайдер под ником Digital Chat Station завил, что в 2025 году на рынке появятся смартфоны с аккумулятором емкостью 8000 миллиампер-часов. Выпустить линейку подобных гаджетов собралась компания Realme.