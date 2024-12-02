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12:08, 2 декабря 2024Наука и техника

Флагманские смартфоны получат рекордный аккумулятор

Флагманы Realme получат увеличенную батарею в 2025-м — 8000 мАч и больше
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В 2025 году на рынке появятся флагманские смартфоны с батареей рекордного объема. Об этом в своем Weibo сообщил известный инсайдер под ником Digital Chat Station.

По словам источников, китайская компания Realme готовит серию аппаратов GT 8. Отличительной особенностью устройств окажется увеличенная батарея: так, базовая версия получит аккумулятор на 7000 миллиампер-часов (мАч). Топовый вариант будет иметь батарею емкостью 8000 миллиамппер-часов.

Журналисты издания GizChina отметили, что это рекордный показатель для флагманских смартфонов. Они подчеркнули, что обычно аккумуляторы большой емкости используется в недорогих, защищенных или геймерских телефонах. В материале говорится, что устройства Realme и гаджеты с увеличенной батареей других брендов будут рассчитаны на несколько дней автономной работы.

Специалисты объяснили, что подобный прорыв объясняется использованием кремний-углеродных аккумуляторов более высокой плотности. Они позволяют получить более высокую автономность без увеличения габаритов батареи. В качестве примера авторы GizChina привели представленный в ноябре Realme GT 7 Pro — аппарат получил аккумулятор емкостью 6500 миллиампер-часов и корпус толщиной всего 8,55 миллиметра.

В конце ноября журналисты издания 9to5Google рассказали, что Mate X6 и устройства серии Mate 70 станут последними смартфонами Huawei, работающими на Android. В 2025-м компания будет выпускать только устройства на HarmonyOS.

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