Назван последний смартфон Huawei на Android

Mate X6 и Mate 70 станут последними смартфонами Huawei на Android

Складной флагман Mate X6 и устройства серии Mate 70 станут последними смартфонами Huawei, работающими на операционной системе (ОС) Android. Об этом сообщает издание 9to5Google.

26 ноября китайская Huawei представила складной аппарат Mate X6, который будет работать под управлением HarmonyOS Next. При этом журналисты медиа выяснили, что лишь часть устройств из коробки получит операционную систему собственного производства — другая часть выйдет с HarmonyOS 4.3, которая основана на Android.

То же самое касается и смартфонов линейки Mate 70 — все девайсы серии получили ОС, которая базируется на Android. Специалисты назвали складной аппарат Mate X6 и флагманы Mate 70 последними устройствами Huawei на Android, так как в 2025 году все гаджеты китайской компании будут изначально работать на HarmonyOS Next.

Предположение журналистов 9to5Google не противоречит позиции Huawei. В разговоре с Reuters топ-менеджер корпорации Ричард Ю заявил, что пользователи смартфонов получат выбор между компромиссом и полным переходом на HarmonyOS Next. Ю добавил, что в ближайшие месяцы независимая система будет поддерживать 100 тысяч приложений.

Huawei начала разработку собственной операционной системы в 2019 году, когда компания попала под санкции США. В том числе из-за ограничений ей пришлось продать свою дочернюю компанию Honor.

В начале ноября основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй похвалил американское общество за открытость. Чжэнфэй призвал учиться «у восприимчивой культуры США», чтобы добиться прорыва в области науки и технологий.