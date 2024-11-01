Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:27, 1 ноября 2024Наука и техника

Создатель Huawei похвалил американцев

В Huawei похвалили США за открытость и инклюзивность
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Жэнь Чжэнфэй

Жэнь Чжэнфэй. Фото: Cao Yang / Xinhua / Globallookpress.com

Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй похвалил американское общество за открытость. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Выступая на Международном студенческом конкурсе по программированию (ICPC), 80-летний Жэнь заявил, что ценит «открытость и инклюзивность» американского технологического сообщества. Однако создатель Huawei подчеркнул, что из-за санкций США у его корпорации не было иного выбора, как развивать собственные технологии.

«США подали пример всем странам и компаниям мира по открытости», — отметил Жэнь Чжэнфэй. Предприниматель призвал учиться «у восприимчивой культуры США», чтобы добиться высокого уровня развития в области науки и технологий. Жэнь Чжэнфэй не участвует в операционном управлении Huawei, но оказывает влияние на корпорацию.

Жэнь Чжэнфэй также высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ), назвав эту технологию неудержимой. «Точно так же, как изобретение поездов, текстильных машин и кораблей в Британии создало поворотный момент в истории, приложения ИИ создают поворотный момент нашего времени», — заметил Жэнь Чжэнфэй.

Основатель Huawei неоднократно хвалил США и американские IT-компании. Так, в 2019 году он отметил, что его семья пользуется iPhone, потому что лояльность к Huawei как корпорации не подразумевает исключительного использования ее продукции.

Ранее Reuters нашли процессор тайваньской компании TSMC в смартфонах Huawei вопреки запрету Соединенных Штатов. В TSMC заявили, что не знают, как их чипы попали в китайские устройства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

      Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

      На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

      В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

      В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

      В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников двух вековых домов

      На заведующего кафедрой «Управление персоналом» российского вуза возбудили дело о фейках

      В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше