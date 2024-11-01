Создатель Huawei похвалил американцев

В Huawei похвалили США за открытость и инклюзивность

Основатель корпорации Huawei Жэнь Чжэнфэй похвалил американское общество за открытость. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Выступая на Международном студенческом конкурсе по программированию (ICPC), 80-летний Жэнь заявил, что ценит «открытость и инклюзивность» американского технологического сообщества. Однако создатель Huawei подчеркнул, что из-за санкций США у его корпорации не было иного выбора, как развивать собственные технологии.

«США подали пример всем странам и компаниям мира по открытости», — отметил Жэнь Чжэнфэй. Предприниматель призвал учиться «у восприимчивой культуры США», чтобы добиться высокого уровня развития в области науки и технологий. Жэнь Чжэнфэй не участвует в операционном управлении Huawei, но оказывает влияние на корпорацию.

Жэнь Чжэнфэй также высказался на тему искусственного интеллекта (ИИ), назвав эту технологию неудержимой. «Точно так же, как изобретение поездов, текстильных машин и кораблей в Британии создало поворотный момент в истории, приложения ИИ создают поворотный момент нашего времени», — заметил Жэнь Чжэнфэй.

Основатель Huawei неоднократно хвалил США и американские IT-компании. Так, в 2019 году он отметил, что его семья пользуется iPhone, потому что лояльность к Huawei как корпорации не подразумевает исключительного использования ее продукции.

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