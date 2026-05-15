Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:17, 15 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Россияне раскрыли отношение к отказу от алкоголя ради возлюбленного

«Twinby»: Половина россиян готова отказаться от алкоголя ради партнера
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Почти половина опрошенных россиян оказалась готова учитывать ЗОЖ-привычки своего потенциального партнера, показало совместное исследование дейтингового сервиса Twinby и фонда борьбы с инсультом ОРБИ, в котором приняли участие 3 525 респондентов со всей страны. С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

В опросе участвовали 36,6 процента женщин и 63,4 процента мужчин. На основании их ответов аналитики пришли к выводу, что 44 процента женщин и 47,3 процента мужчин готовы отказаться от спиртного ради партнера, если тот негативно относится к алкоголю. При этом 60 процентов опрошенных выразили желание активно помогать второй половинке, если та решит сократить потребление алкоголя или полностью отказаться от него.

Также исследование показало, что большинство россиян готовы к первому свиданию без алкоголя. Значительная доля респондентов считает, что главное при знакомстве — комфортная обстановка и возможность непринужденно пообщаться. Лишь 4 процента опрошенных назвали алкоголь обязательной частью идеальной первой встречи, и только менее 1 процента опрошенных откажутся прийти на первое свидание, если на нем не будет алкоголя.

Аналитики выяснили, что приверженность здоровым привычкам все чаще воспринимается как важная часть отношений: 78,5 процента опрошенных убеждены, что общие ЗОЖ‑привычки сближают пару. При этом женщины проявляют особую внимательность к тому, как часто партнер употребляет алкоголь — безразличие демонстрируют менее 1 процента, в то время как среди мужчин доля равнодушных в несколько раз выше (4,6 процента).

Ранее певец Владимир Пресняков признался, что в молодые годы выпивал с друзьями до девяти бутылок коньяка в день, однако потом у него выработалась зависимость. Побороть ее у артиста получилось лишь из-за стыда перед своими детьми и семьей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

    Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

    В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

    На Западе раскрыли причины выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

    Дрон помог поймать браконьера в России

    Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

    Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

    Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

    Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok