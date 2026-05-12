Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:11, 12 мая 2026Культура

Пресняков заявил о потере друзей из-за трезвости

Владимир Пресняков признался, что отказался от алкоголя из-за стыда перед детьми
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Певец Владимир Пресняков рассказал, сколько друзей потерял после того, как бросил пить. Об этом артист сообщил в шоу «ВопросРебром» рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

По словам Преснякова, в молодые годы он выпивал с друзьями до девяти бутылок коньяка в день. Алкоголь якобы «приземлял» его энергию. Однако потом у певца выработалась зависимость, которую он поборол лишь из-за стыда перед своими детьми и семьей.

«Естественно, это дало сбой. Ты превращаешься в человека, который, ну, типа, зависимый. Мне стало стыдно за то, что меня увидят мои дети в будущем, это быстро прекратилось все», — признался он.

Также он отметил, что из-за решения бросить пить «очень мало людей» из прежнего круга общения остались в близких отношениях с ним. В частности, Владимир назвал Леонида Агутина и Игоря Николаева.

Ранее певец Владимир Пресняков рассказал о финансовых трудностях своего сына Никиты, решившего строить музыкальную карьеру в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта дальность российского «Сармата»

    Курс доллара упал ниже 74 рублей

    Известная российская певица была доставлена на допрос силой

    Суть меморандума США и Украины по военным технологиям разъяснили

    Появилось видео испытаний российской ракеты «Сармат»

    У принца Гарри появился новый повод для расстройства

    В российском регионе раскрыли похищавшую людей банду

    Рост доходов россиян окажется меньше процента

    НАТО столкнулась с «неназванной страной на восточной границе»

    Российский школьник попал в больницу с разрывом селезенки после игры в футбол

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok