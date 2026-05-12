Пресняков заявил о потере друзей из-за трезвости

Владимир Пресняков признался, что отказался от алкоголя из-за стыда перед детьми

Певец Владимир Пресняков рассказал, сколько друзей потерял после того, как бросил пить. Об этом артист сообщил в шоу «ВопросРебром» рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

По словам Преснякова, в молодые годы он выпивал с друзьями до девяти бутылок коньяка в день. Алкоголь якобы «приземлял» его энергию. Однако потом у певца выработалась зависимость, которую он поборол лишь из-за стыда перед своими детьми и семьей.

«Естественно, это дало сбой. Ты превращаешься в человека, который, ну, типа, зависимый. Мне стало стыдно за то, что меня увидят мои дети в будущем, это быстро прекратилось все», — признался он.

Также он отметил, что из-за решения бросить пить «очень мало людей» из прежнего круга общения остались в близких отношениях с ним. В частности, Владимир назвал Леонида Агутина и Игоря Николаева.

