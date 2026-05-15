07:25, 15 мая 2026

«Действия в ущерб России». В МИД РФ высказались об американских санкциях против Москвы

Замглавы МИД Панкин заявил об ущербе для России от продолжающихся действий США
Марина Совина
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что США совершают действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В России призвали США соотнести слова и действия

Дипломат подчеркнул, что в санкционном режиме США наблюдаются отдельные послабления, однако они носят исключительно конъюнктурный характер. Он отметил, что все следят за новостями и понимают причины подобных действий. Панкин уточнил, что имеет в виду вопрос продления лицензий американского Минфина на поставки российской нефти.

Есть и иные действия [кроме усилий по урегулированию на Украине], которые наряду с этим направлены на ущерб России — это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается

Александр Панкин замглавы МИД РФ

Панкин выразил надежду, что слова президента США Дональда Трампа найдут подтверждение и в действиях американской стороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна благодарит Соединенные Штаты за посредничество. Однако он отметил, что урегулирование украинского кризиса — в первую очередь дело Москвы и Киева.

До этого Трамп допустил повторное смягчение мер

Трамп оценил возможность повторного снятия санкций с российской нефти и допустил подобный исход. «Мы будем делать все, что необходимо», — заверил он.

О новом исключении из санкций для российской нефти также высказался министр финансов США Скотт Бессент. «Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая [была загружена на суда и] находится в море, во многом исчерпана», — заявил он.

До этого министр признался, что десять стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти у России «И это всего на 30 дней», — подчеркнул Бессент.

Ослабление санкций продлится до 16 мая

США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Министерство финансов страны объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Новый документ действует до 16 мая.

До этого сообщалось, что несколько азиатских стран добиваются от США продления разрешения на закупки российской нефти в условиях топливного кризиса из-за масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.

Минфин США уже несколько раз корректировал ограничения, связанные с российской нефтью. Ведомство вводило временные лицензии на отдельные операции с сырьем, а затем продлевало или ограничивало в зависимости от ситуации на рынке и международной повестки.

