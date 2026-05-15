«Действия в ущерб России». В МИД РФ высказались об американских санкциях против Москвы

Замглавы МИД Панкин заявил об ущербе для России от продолжающихся действий США

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что США совершают действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в санкционном режиме США наблюдаются отдельные послабления, однако они носят исключительно конъюнктурный характер. Он отметил, что все следят за новостями и понимают причины подобных действий. Панкин уточнил, что имеет в виду вопрос продления лицензий американского Минфина на поставки российской нефти.

Есть и иные действия [кроме усилий по урегулированию на Украине], которые наряду с этим направлены на ущерб России — это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается Александр Панкин замглавы МИД РФ

Панкин выразил надежду, что слова президента США Дональда Трампа найдут подтверждение и в действиях американской стороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что страна благодарит Соединенные Штаты за посредничество. Однако он отметил, что урегулирование украинского кризиса — в первую очередь дело Москвы и Киева.

Трамп оценил возможность повторного снятия санкций с российской нефти и допустил подобный исход. «Мы будем делать все, что необходимо», — заверил он.

О новом исключении из санкций для российской нефти также высказался министр финансов США Скотт Бессент. «Не думаю, что будет новое продление. Думаю, российская нефть, которая [была загружена на суда и] находится в море, во многом исчерпана», — заявил он.

До этого министр признался, что десять стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти у России «И это всего на 30 дней», — подчеркнул Бессент.

США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Министерство финансов страны объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Новый документ действует до 16 мая.

До этого сообщалось, что несколько азиатских стран добиваются от США продления разрешения на закупки российской нефти в условиях топливного кризиса из-за масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока.

Минфин США уже несколько раз корректировал ограничения, связанные с российской нефтью. Ведомство вводило временные лицензии на отдельные операции с сырьем, а затем продлевало или ограничивало в зависимости от ситуации на рынке и международной повестки.