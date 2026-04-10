19:08, 10 апреля 2026Экономика

Ряд стран захотел добиться от США продления разрешения на импорт нефти из России

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Ряд азиатских стран добивается от властей США продления разрешения на закупки российской нефти в условиях топливного кризиса из-за масштабных перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На пролонгации разрешения от американского Министерства финансов (Минфина), в частности, настаивают представители Индии и Филиппин, которые в наибольшей степени пострадали от блокировки Ормузского пролива. Однако азиатские страны в своем стремлении сталкиваются с активным сопротивлением со стороны европейских государств, уточнили собеседники агентства. Представители стран ЕС пытаются убедить Вашингтон в необходимости скорейшей отмены разрешения на закупки нефти из РФ.

Индия, в свою очередь, пытается добиться от США продления послаблений не только в отношении российского, но и иранского сырья. Кроме того, Нью-Дели убеждает Вашингтон сделать санкционное исключение для сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Это обусловлено намерением властей азиатской страны компенсировать негативные последствия резкого сокращения поставок энергоресурсов с Ближнего Востока.

Продление разрешения США на импорт российской нефти, полагают эксперты, позволит стабилизировать мировые цены на сырье, которые резко выросли в марте из-за войны в Иране. На этом фоне руководство американского Минфина временно разрешило ряду стран закупать сырье из РФ до 11 апреля. Агентство Reuters не исключило, что Вашингтон продлит послабления в скором времени.

