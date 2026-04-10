Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:53, 10 апреля 2026

Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может уже в пятницу, 10 апреля, продлить разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, находящиеся под санкциями. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

13 марта США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года» (7:01 утра по мск).

Как стало известно, Вашингтон может продлить смягчение санкций в отношении российских энергоресурсов уже сегодня. Это необходимо, чтобы взять под контроль мировые цены на энергоносители после американо-израильской войны в Иране.

О возможных послаблениях в отношении российского сырья сообщалось и днем ранее.

«Мне сложно представить мир, в котором администрация Трампа снова введет ограничения на российскую нефть, по крайней мере до промежуточных выборов. Россия и Иран показали (...), что у вас есть не только два варианта: либо согласиться с требованиями США, либо столкнуться с санкциями», — заявил Эдвард Фишман, который занимался санкциями в Госдепартаменте и Министерстве финансов при администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Глава Минфина США Скотт Бессент в эфире NBC допустил, что доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов. «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит два миллиарда долларов», — обозначил Бессент, отметив, что это один день бюджета Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok