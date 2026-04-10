Стало известно о возможном продлении США послаблений для российской нефти

Reuters: США могут продлить послабление санкций в отношении нефти РФ уже сегодня

Администрация президента США Дональда Трампа может уже в пятницу, 10 апреля, продлить разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, находящиеся под санкциями. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

13 марта США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года» (7:01 утра по мск).

Как стало известно, Вашингтон может продлить смягчение санкций в отношении российских энергоресурсов уже сегодня. Это необходимо, чтобы взять под контроль мировые цены на энергоносители после американо-израильской войны в Иране.

О возможных послаблениях в отношении российского сырья сообщалось и днем ранее.

«Мне сложно представить мир, в котором администрация Трампа снова введет ограничения на российскую нефть, по крайней мере до промежуточных выборов. Россия и Иран показали (...), что у вас есть не только два варианта: либо согласиться с требованиями США, либо столкнуться с санкциями», — заявил Эдвард Фишман, который занимался санкциями в Госдепартаменте и Министерстве финансов при администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Глава Минфина США Скотт Бессент в эфире NBC допустил, что доходы России из-за ослабления санкций Вашингтона вырастут на два миллиарда долларов. «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит два миллиарда долларов», — обозначил Бессент, отметив, что это один день бюджета Российской Федерации.