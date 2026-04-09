13:34, 9 апреля 2026

Стало известно о возможном решении Трампа смягчить санкции против России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Evan Vucci / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, продлит смягчение санкций в отношении российской нефти на этой неделе. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

«Мне сложно представить мир, в котором администрация Трампа снова введет ограничения на российскую нефть, по крайней мере до промежуточных выборов (промежуточные выборы США пройдут в ноябре 2026 года — прим. «Ленты.ру»). Россия и Иран показали (...), что у вас есть не только два варианта: либо согласиться с требованиями США, либо столкнуться с санкциями», — заявил Эдвард Фишман, который занимался санкциями в Госдепартаменте и Министерстве финансов при администрации бывшего президента США Барака Обамы.

По словам Фишмана, есть третий путь, который заключается в нанесении США такого экономического ущерба, при котором Вашингтон примет решение ослабить санкции, чтобы «улучшить свое положение».

Другие источники сообщили, что аналогичное послабление может коснуться и иранской нефти.

13 марта США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года» (7:01 утра по мск).

9 марта президент России Владимир Путин выразил готовность работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от нее нужен сигнал».

