Десять стран попросили продлить разрешение на покупку российской нефти

Десять стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти у РФ. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, его слова приводит ТАСС.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям сената Бессент ответил сенаторам, поинтересовавшимся причинами продления лицензии на импорт российской нефти.

«Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней», — пояснил Бессент.

Ранее США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Власти страны разрешили сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля.

Такое решение вызвало критику властей. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал непоследовательность Бессента и заявил, что он таким образом превратил страну в посмешище. Глава Минфина заявил, что США не вернут отмену санкций, а два дня спустя изменил свое решение, и почему в таком случае его не уволили, поинтересовался бывший военный.