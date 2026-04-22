Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:27, 22 апреля 2026Экономика

Десять стран попросили продлить разрешение на покупку российской нефти

Бессент: Десять стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти у РФ
Вячеслав Агапов

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Десять стран попросили США продлить разрешение на покупку нефти у РФ. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, его слова приводит ТАСС.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям сената Бессент ответил сенаторам, поинтересовавшимся причинами продления лицензии на импорт российской нефти.

«Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней», — пояснил Бессент.

Ранее США ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Власти страны разрешили сделки с российской нефтью, погруженной на танкеры до 17 апреля.

Такое решение вызвало критику властей. Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал непоследовательность Бессента и заявил, что он таким образом превратил страну в посмешище. Глава Минфина заявил, что США не вернут отмену санкций, а два дня спустя изменил свое решение, и почему в таком случае его не уволили, поинтересовался бывший военный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok