03:31, 15 мая 2026Мир

В МИД рассказали о действиях США в ущерб России

Панкин: США действуют в ущерб России, несмотря на переговоры по Украине
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Вашингтон предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом пишет РИА Новости.

«Это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается», — подчеркнул он. Как указал дипломат, некоторые послабления в санкционном режиме имеются, но они носят исключительно конъюнктурный характер.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп говорит о желании урегулировать кризис на Украине. Панкин выразил надежду, что его обещания будут подтверждены действиями.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия благодарит Соединенные Штаты за посредничество, однако урегулирование украинского кризиса — в первую очередь дело Москвы и Киева.

