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10:37, 13 декабря 2024Из жизни

Мужчина и женщина 12 раз подряд поженились и развелись из-за денег

В Австрии пара 12 раз поженилась и развелась ради 35 миллионов рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Nick Karvounis / Unsplash

В Австрии пара поженилась и развелась 12 раз за 43 года. За счет этого мужчине и женщине удалось получить от государства 326 тысяч евро (35 миллионов рублей), сообщает издание Metro.

Нескончаемый цикл свадеб и разводов продолжается с 1982 года, когда пара поженилась в первый раз. Для женщины это было вторым браком: ее первого мужа не стало годом ранее. Второй муж был на несколько лет младше нее и работал водителем грузовика.

Спустя шесть лет женщина развелась с ним, сославшись на «непоправимый ущерб» отношениям, причиняемый родом деятельности супруга. Однако когда развод был одобрен, она снова вышла замуж за того же мужчину. С тех пор мужчина и женщина женились и разводились каждые три года. Все это время они жили вместе, никогда не ссорились и не расставались даже после разводов.

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После каждой свадьбы женщина, которой сейчас 73 года, получала от государства 27 тысяч евро (около трех миллионов рублей), которые, по австрийским законам, полагаются молодоженам. Пенсионный фонд отказался платить лишь на 12-й раз.

Попытка добиться выплаты в судебном порядке закончилась провалом. В марте 2024 года Верховный суд отверг иск и признал тактику, которую супруги использовали для получения выплат, эксплуатацией лазейки в законах. Теперь их деятельность расследуют правоохранительные органы. Паре могут грозить обвинения в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудник полиции развелся через восемь дней после свадьбы и немедленно женился на другой возлюбленной. Брошенная жена обратилась в полицию.

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