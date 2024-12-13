На авиабазу Хмеймим село несколько транспортных самолетов

FSNN: несколько Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом со ссылкой на собственных корреспондентов сообщает Free Syria News Network (FSNN).

«Несколько российских грузовых самолетов приземляются в аэропорту Хмеймим в провинции Латакия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении военных баз Хмеймим и Тартус в Сирии. Отмечается, что у Москвы есть «неформальное понимание» с исламистской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) о том, что российские силы могут остаться на сирийских базах.

10 декабря газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков сообщила, что на данный момент признаков вывода российских сил с баз в Тартусе и Хмеймиме на территории Сирии не наблюдается и военное присутствие сохраняется на прежнем уровне.