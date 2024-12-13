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09:49, 13 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назвали цель российского массированного удара

Глава Минэнерго Галущенко: целью массированного удара РФ стала энергетика
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал энергетику целью российского массированного удара. Его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.

«Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом», — заявил министр энергетики. По его словам, предпринимаются меры для минимизации последствий ударов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о начале массированного ракетного удара по Украине. По его данным, атака началась примерно в 05:00 по московскому времени. Он уточнил, что было запущено 120 ракет.

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