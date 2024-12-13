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20:05, 13 декабря 2024Спорт

На Украине обратились в ФИФА из-за ролика с российским Крымом

УАФ пожаловалась в ФИФА из-за ролика к чемпионату мира с российским Крымом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым является частью России. Об этом сообщает Ua.tribuna.com.

В УАФ назвали произошедшее недопустимой ошибкой. Они пожаловались генеральному секретарю ФИФА Матиасу Графстрему и генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

Ранее на сайте ФИФА было опубликовано видео о процедуре жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026. В нем говорилось о сборных, которые не могут играть друг против друга по политическим мотивам. На продемонстрированной карте Крымский полуостров показан российским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

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