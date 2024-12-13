Названа главная пищевая привычка долгожителей

Surrey Live: долгожители из Калифорнии едят овсяную кашу на завтрак

Эксперты изучили образ жизнь долгожительницы из Южной Калифорнии, США, и назвали главную пищевую привычку старейших в мире людей. Об этом пишет Surrey Live.

Жители города Лома-Линда — «голубой зоны», региона с высокой продолжительностью жизни, — раскрыли исследователям секреты своего долголетия. Среди них — ограничение калорий, растительные продукты в рационе, времяпрепровождение с семьей, а также овсяная каша на завтрак.

Одна из горожанок Мардж Джеттон рассказала исследователям, что старается рано просыпаться, выпивает шесть стаканов воды в день, завтракает овсяной кашей и запивает ее сливовым соком. Многие долгожители Лома-Линды едят овсянку из-за ее сытности и насыщенности питательными веществами.

Диетолог Хелен Белл из Help&Advice объяснила, что овсяная каша стимулирует иммунную систему, регулирует уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Кроме того, она хорошо сочетается по вкусу с другими полезными продуктами: орехами и фруктами.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отпраздновала 104-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. По ее словам, так много прожить ей помогло традиционное блюдо британской кухни — рыбное филе с картофелем.