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16:18, 13 декабря 2024Силовые структуры

Одна из богатейших женщин России обжаловала приговор в 19 лет за подкуп следователя

Экс-глава БКФ Миримская обжаловала приговор в 19 лет за подкуп следователя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Ольга Миримская

Ольга Миримская. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшая владелица БКФ банка Ольга Миримская обжаловала приговор в 19 лет лишения свободы, который она получила по уголовному делу за подкуп следователя. Об этом сообщает РАПСИ.

Апелляционная жалоба осужденной подана в канцелярию суда. В 2015 году она занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women — тогда ее состояние оценивали в 100 миллионов долларов.

10 декабря Измайловский суд Москвы признал Миримскую виновной в даче взятки Юрию Носову, который на период совершения преступления в 2016 году занимал должность следователя. Она в общей сложности передала ему два подержанных автомобиля Honda CR-V и Mitsubishi Outlander, а также подарила ноутбук Asus, оплатила командировочные расходы на авиаперелеты, счета в ресторане «Мечта» в центре Москвы и дала наличными четыре тысячи долларов, пишет «Коммерсантъ». За это следователь привлек к уголовной ответственности бывшего мужа Миримской по обвинению в похищении дочери, рожденной от суррогатной матери.

Кроме того, она пыталась подкупить судей с помощью одного миллиона долларов, чтобы выиграть судебные тяжбы с другим бывшим мужем.

Носов получил по приговору суда 11 лет колонии с лишением специального звания «подполковник юстиции».

Миримская была задержана в декабре 2021 года.

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