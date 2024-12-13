Полковник раскрыл особенности ударивших по Украине «Искандеров» и «Кинжалов»

Матвийчук: ударившие по Украине «Искандеры», «Кинжалы» — оружие нового поколения

Ударившие по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины «Искандеры» и «Кинжалы» — это оружие нового поколения, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Особенности ракетных комплексов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Искандер» и «Кинжал» — это наше ракетное оружие нового поколения Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

«"Искандер" — это оперативно-тактическая ракета с дальностью стрельбы 300-350 километров. Осколочно-фугасная часть предназначена для уничтожения долговременных огневых сооружений, живой силы, техники. А "Кинжал" — это гиперзвуковой блок. Это не "Орешник", он немножечко послабее, но он действует по принципу "Орешника". Это достаточно мощное оружие для уничтожения подземных коммуникаций», — рассказал Матвийчук.

Вооруженные силы России утром 13 декабря нанесли массированные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на территории Украины. О начале удара сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По данным Mash, всего выпущено 120 ракет «Искандеров», «Гераней» и «Кинжалов».