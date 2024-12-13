Остановку продажи туров в Абхазию назвали «воспитательной работой»

АТОР: турпоток в Абхазию ограничен из-за «воспитательной работы» с бизнесом

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что турпоток из России в Абхазию временно ограничен. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал эту меру «воспитательной работой».

Причиной остановки продажи туров в соседнюю страну Мурадян назвал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с Россией. Ранее этот договор вызвал в стране массовые протесты, которые привели к отставке президента.

«С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Российским операторам запрещена на текущий момент реализация туров в Абхазии», — пояснил Мурадян.

По его словам, Минэкономразвития РФ приняла такие меры после начала политических беспорядков. Эксперт подчеркнул, что в текущем году решение вряд ли отменят. Однако это может произойти после стабилизации обстановки в республике и президентских выборов.

«Надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там. Вот на это запрета нет», — добавил Мурадян.

Ранее в Абхазии ухудшилась ситуация с подачей электричества. Ограничения действуют на всей территории из-за приостановки работы единственной станции — Ингурской ГЭС.